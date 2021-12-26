«Вопрос жизни и смерти»: в Кремле прокомментировали расширение НАТО

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию является для России вопросом жизни и смерти. Об этом заявил в воскресенье, 26 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, НАТО постепенно распространяет свое влияние, кроме Украины, и на другие страны, которые были на территории Советского Союза.

— Конечно это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас, — заявил Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на расширение мощностей Североатлантического альянса (НАТО) на восток может быть самым разным. Он будет зависеть от предложений отечественных военных экспертов.

Путин также выразил надежду на то, что решение вопроса о гарантиях безопасности будет иметь дипломатический характер.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.