Instagram заблокировал официальную страницу телеканала «Крым 24»

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Социальная сеть Instagram заблокировала страницу телеканала «Крым 24». Об этом сообщили в пресс-службе медиа в понедельник, 27 декабря.

— Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила, — говорится в сообщении.

Специалисты приступили к процессу восстановления доступа к учетной записи. Телеканал создал временный резервный аккаунт на данный период, отмечает ТАСС.

24 ноября Instagram стал помечать аккаунт актрисы Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию. При попытке оформить подписку всплывает окно, где Instagram спрашивает, уверен ли пользователь в своих намерениях.

В тот же день известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.