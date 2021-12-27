В Минобороны допустили военный конфликт из-за провокаций НАТО

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Провокации НАТО около российских границ с высокой вероятностью способны перерасти в вооруженный конфликт. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Александр Фомин в понедельник, 27 декабря.

— В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние, — рассказал военный.

Примером подобных действий он назвал попытку британского эсминца Defender в июне проникнуть в территориальные воды России около Крыма. Интенсивность разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом, приводит слова Фомина РИА Новости.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.