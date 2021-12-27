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Набиуллина оценила вероятность сбора данных о денежных переводах россиян

Иван Юминов

Экономика
Набиуллина оценила вероятность сбора данных о денежных переводах россиян
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Банк России (ЦБ) не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в понедельник, 27 декабря.

— Это не соответствует действительности, Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу, — рассказала представитель банка.

При этом сценарии, как уточнила она, ЦБ сможет запрашивать обезличенный реестр платежей. Речь не идет о «тотальном» контроле за платежами людей или малого бизнеса, отметила Набиуллина в эфире «России 1».

До этого в СМИ появилась информация, что ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков. По словам заместителя председателя правления «Совкомбанка» Олега Машталяра, ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года. Представитель платежной компании Qiwi тоже сообщил, что регулятор начнет запрашивать информацию о переводах со следующего года.

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