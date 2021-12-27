Центробанк будет контролировать все денежные переводы между россиянами

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Центробанк (ЦБ) РФ начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники, это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчетности.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года. Представитель платежной компании QIWI тоже сообщил, что регулятор начнет запрашивать информацию по переводам со следующего года.

Представитель Центробанка пояснил изданию, что основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка в стране и для формирования статистических показателей.

Отмечается, что банки должны включать в отчеты информацию по переводам россиян денег с карты на карту, с карты на счет, в Системе быстрых платежей, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, через платежные терминалы и системы денежных переводов и по трансграничным переводам.

В ЦБ уточнили, что контролироваться не будут перечисление средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание и переводы в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Собеседники РБК высказали мнение, что новая мера нужна для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, который принимает оплату на личные карты. Они полагают, что ЦБ может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством.

ЦБ ограничит вклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей. Речь, как уточняется, идет о специальных вкладах, доходность которых будет привязана к ключевой ставке или инфляции. Депозит смогут открыть граждане, данные о которых имеются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.