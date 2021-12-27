Специалисты начали восстанавливать работу Рижского направления МЖД после схода вагона

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Волоколамск Карта всех событий

Специалисты начали восстановительные работы на станции Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) после схода грузового вагона с путей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в понедельник, 27 декабря.

В представительстве магистрали отметили, что работы осуществляют два вспомогательных локомотива со станций Ржев и Подмосковная.

— На время работ движение поездов организовано по укороченным маршрутам: от Москвы до станции Чисмена и от Шаховской до Волоколамска. Для перевозки пассажиров от станции Чисмена до Волоколамска компанией-перевозчиком организованы компенсационные автобусные маршруты, — заявили в МЖД.

Также в пресс-службе добавили, что сотрудники предпринимают все возможные меры для оперативного восстановления движения поездов на Рижском направлении, говорится в сообщении на официальном сайте московской магистрали.

Похожий инцидент произошел накануне в Москве. Тогда специалистам удалось возобновить движение поездов на участке Тушинская — Павшино Рижского направления МЖД после потери напряжения в контактной сети.