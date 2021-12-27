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ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам 2021 года

Иван Юминов

Экономика
ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Инфляция в стране по итогам 2021 года немного превысит восемь процентов. Об этом заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина в понедельник, 27 декабря.

— Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше восьми процентов. Это много. Это больше, чем наша цель — четыре процента. И понятно, что восемь процентов Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше. Например, продукты питания, — отметила Набиуллина в эфире «России 1».

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли (2,1 триллиона рублей) превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

14 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что рост цен на продукты питания в России удается сдерживать благодаря принятым правительством мерам поддержки. Среди этих мер — демпферные пошлины на зерно и растительное масло, а также запретительная пошлина на экспорт семечки, уточнил он. Важно не допускать дефицита продуктов в результате регулирования цен на продовольствие, заключил министр.

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