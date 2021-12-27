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Ракета «Ангара-А5» с блоком «Персей» впервые стартовала с Плесецка

Иван Юминов

Технологии
Ракета «Ангара-А5» с блоком «Персей» впервые стартовала с Плесецка
Фото: Twitter / roscosmos

Космические войска России провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в понедельник, 27 декабря.

— В понедельник, 27 декабря, в 22:00 с пусковой установки площадки № 35 государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки, — говорится в сообщении.

Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, уточнили в министерстве. Контроль проведения пуска и полета осуществляли наземные средства космических войск, отмечает ТАСС.

27 декабря в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Проект реализуется компаний Bharti Global и правительством Великобритании.

Аппараты предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа к сети Интернет в любой точке Земли. Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, каждая из них сможет обеспечить высокоскоростной интернет-доступ с помощью технологий Wi-Fi, LТЕ или 5G.

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