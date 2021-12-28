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Москва почти на 80 процентов увеличила экспорт зимнего спортивного инвентаря

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
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Москва почти на 80 процентов увеличила экспорт зимнего спортивного инвентаря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Объем экспорта зимнего спортивного снаряжения московского производства составил 1,39 миллиона долларов за период с января по сентябрь текущего года. Этот показатель почти на 80 процентов опередил уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что больше всего товаров приобрели в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении.

— По итогам девяти месяцев 2021 года общероссийский экспорт на международные рынки достиг 4,07 миллиона долларов. При этом доля Москвы в продажах страны составила 34,2 процента. По объему экспорта город опередил Калужскую и Ярославскую области, — заявил глава ведомства.

Также Москва продала спортивную продукцию во Франции на сумму около 40 тысяч долларов и в Сербии — почти на 37 тысяч долларов. Экспорт в Италию увеличился за указанный период в 18 раз.

Чаще всего зарубежные покупатели приобретают коньки, беговые лыжи, лыжные палки и костюмы. Объем экспорта за девять месяцев 2021 года составил около 726, 88, 44 и 12,5 тысячи долларов соответственно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составил 6,53 миллиарда долларов за период с января по сентябрь текущего года. Этот показатель на 10,8 процента опередил уровень 2020 года и на 45 процентов показатели 2019 года.

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