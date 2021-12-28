Станцию МЖД Москва-Пассажирская-Курская реконструируют

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Москва-Пассажирская-Курская Карта всех событий

Станцию Москва-Пассажирская-Курская Московской железной дороги (МЖД) реконструируют. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, реконструкция станции пройдет в рамках ремонта и строительства новых путей Курского направления МЖД. Общая площадь вестибюля и поста составит около 8,6 тысячи квадратных метров.

— Современные платформы и комфортный вестибюль однозначно пойдут на пользу пассажирам. В дизайне авторы проекта придерживались современных тенденций, ставя во главу угла удобство перемещения людей, — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что после реконструкции станция впишется в перспективное развитие района, а обновленное здание будет строгим и лаконичным.

Из распределительного вестибюля пассажиры смогут подняться на платформы по эскалаторам и лестницам, которые будут укрыты входными павильонами. Будет обустроен выход в сторону бывшего завода «Арма». Вестибюль со зданием Курского вокзала соединят два тоннеля, а помещение будет приспособлено для маломобильных граждан.

Фасады поста электрической централизации украсят декоративными элементами в виде летящих птиц. Кроме того, отмечается, что фасады будут облицованы алюминиевыми кассетами, полированным гранитом и известняком, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что специалисты планируют построить и отремонтировать шесть станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в следующем году.