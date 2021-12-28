Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Станцию МЖД Москва-Пассажирская-Курская реконструируют

Евгений Белоусов

Город
Станцию МЖД Москва-Пассажирская-Курская реконструируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Москва-Пассажирская-Курская Карта всех событий

Станцию Москва-Пассажирская-Курская Московской железной дороги (МЖД) реконструируют. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, реконструкция станции пройдет в рамках ремонта и строительства новых путей Курского направления МЖД. Общая площадь вестибюля и поста составит около 8,6 тысячи квадратных метров.

— Современные платформы и комфортный вестибюль однозначно пойдут на пользу пассажирам. В дизайне авторы проекта придерживались современных тенденций, ставя во главу угла удобство перемещения людей, — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что после реконструкции станция впишется в перспективное развитие района, а обновленное здание будет строгим и лаконичным.

Из распределительного вестибюля пассажиры смогут подняться на платформы по эскалаторам и лестницам, которые будут укрыты входными павильонами. Будет обустроен выход в сторону бывшего завода «Арма». Вестибюль со зданием Курского вокзала соединят два тоннеля, а помещение будет приспособлено для маломобильных граждан.

Фасады поста электрической централизации украсят декоративными элементами в виде летящих птиц. Кроме того, отмечается, что фасады будут облицованы алюминиевыми кассетами, полированным гранитом и известняком, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что специалисты планируют построить и отремонтировать шесть станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в следующем году.

Читайте также:
Реконструкция МЖД Сергей Кузнецов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте