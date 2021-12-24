Андрей Бочкарев: Шесть станций МЦД-4 планируется построить и реконструировать в 2022 году

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Специалисты планируют построить и отремонтировать шесть станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что соответствующие работы выполнит городское правительство вместе с компанией «Российские железные дороги».

— В 2022 году планируется завершить строительство нового остановочного пункта Минская, а также реконструкцию пяти существующих станций: Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в настоящий момент строители продолжают возведение новых путей на столичных диаметрах.

— Сегодня ведутся активные работы по строительству III и IV главных путей на Киевском направлении МЖД, соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, а также ведется реконструкция участков Курская — Каланчевская и Курская — Карачарово, — заключил он.

23 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году планируется запустить порядка десяти новых станций Московских центральных диаметров.