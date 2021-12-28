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Скончался двукратный лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Уилсон

Евгений Белоусов

Общество
Скончался двукратный лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Уилсон
Фото: CC BY 2.5 / Jim Harrison

В возрасте 92 лет скончался американский ученый-биолог и писатель Эдвард Уилсон. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили на сайте «Фонда биоразнообразия имени Э. О. Уилсона».

— Фонд биоразнообразия имени Эдварда О. Уилсона с глубокой скорбью сообщает об уходе из жизни выдающегося ученого, естествоиспытателя, писателя, учителя и нашего вдохновителя, Эдварда О. Уилсона, — говорится в сообщении.

Эдвард Осборн Уилсон родился 10 июня 1929 года в Бирмингеме, штат Алабама.

Уилсон написал более 30 книг и более 430 научных статей. Ученый был удостоен множества премий и наград, а также более 40 почетных докторских степеней. В 1995 году он был назван журналом Time одним из 25 самых влиятельных людей Америки, а в 1996 году международное исследование включило его в число 100 самых влиятельных ученых в истории. Он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии за работы «О человеческой природе» (On Human Nature, 1979) и «Муравьи» (The Ants, 1991), получал награды в США и других странах.

Причина смерти ученого не уточняется.

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