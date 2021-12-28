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Сергей Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи
Фото: roscongress / Евгений Реутов
Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Специалисты создадут единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок в рамках экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще, которые расположены возле Волоколамского шоссе в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что в процессе реализации программы планируется заменить старый асфальт на более экологичный гравийный отсев и другие щадящие покрытия. При этом народные тропы сделают более комфортными для спокойного отдыха и семейных прогулок.

— В парке будут высажены сотни молодых деревьев. В ходе работ приведем в порядок существующие детские и спортивные площадки, которые сейчас выглядят не очень. И обустроим новые места отдыха для взрослых и детей, — заявил глава города.

Сергей Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи Фото: Сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин добавил, что строители оборудуют парковые зоны качественным инвентарем для уличных занятий спортом.

— По традиции местные жители развешивают в парке птичьи и беличьи кормушки. В ходе реализации проекта наиболее качественные и оригинальные из них планируется сохранить. А на будущее — установить стенды с образцами безопасных кормушек для птиц и зверья, чтобы хорошая традиция продолжалась и дальше, — уточнил мэр столицы в личном блоге.

Сергей Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи Фото: Сайт Сергея Собянина

По его словам, такие работы позволят улучшить экологическую ситуацию в Щукинском парке и Всесвятской роще, а также сделать указанные территории более комфортными для пребывания жителей и гостей города.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в преддверии новогодних праздников в парках столицы царит сказочное настроение, а посетителям предлагают прокат коньков и лыж.

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