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«Выходите на прогулку»: Сергей Собянин рассказал о зиме в московских парках

Евгений Белоусов

Город
«Выходите на прогулку»: Сергей Собянин рассказал о зиме в московских парках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, ландшафтный парк Митино Карта всех событий

В парках столицы царит сказочное настроение, а посетителям предлагают прокат коньков и лыж. Об этом рассказал в воскресенье, 26 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

— В московских парках — сказочное настроение. Морозный воздух, катки, лыжные трассы — все что нужно для здоровья. Коньки и лыжи можно брать напрокат. Выходите на прогулку, — написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Днем ранее стало известно, что в парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись 17 катков с естественным льдом, где москвичи смогут насладиться настоящей зимней сказкой.

Так, например, в парке «Сокольники» заработал каток «Гигант», который является самым крупным в Москве среди катков с натуральным покрытием. Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, каток с бесплатным прокатом коньков открылся возле «Москвы-Сити». Посетить каток можно с 12:00 до 22:00 в любой день до 10 января. Также желающие могут сфотографироваться на фоне новогодних девятиметровых елок.

Недавно стало известно, что возле главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Одинцове в воскресенье, 26 декабря, откроют каток площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. В этот день на Соборной площади начнется фестиваль зимних развлечений.

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