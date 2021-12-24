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В парке «Патриот» откроют самый большой каток Подмосковья 26 декабря

Юлия Курганова

Развлечения
В парке «Патриот» откроют самый большой каток Подмосковья 26 декабря
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Возле Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Одинцове в воскресенье, 26 декабря, откроют каток площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. В этот день на Соборной площади начнется фестиваль зимних развлечений.

Доступ на каток и прокат коньков будут бесплатными, а территорию для катания разделят на основную и детскую.

Также рядом с катком откроют тюбинговые горки, длина самого большого спуска составит 60 метров, сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатный каток «Гигант» открылся в московском парке «Сокольники». Каток с натуральным ледовым покрытием площадью 16,2 тысячи квадратных метров разместился на Большом круге и 1-м Лучевом просеке.

1 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

Также в рамках фестиваля открыты 18 бесплатных катков, в будни здесь ждут гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Самый большой каток фестиваля «Путешествие в Рождество» (площадью 2500 квадратных метров) открыт на площади Славы. А общая площадь ледового покрытия всех 18 катков превышает 20 700 квадратных метров.

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