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Катки с естественным покрытием заработали в парках Москвы

Полина Долганова

Город
Катки с естественным покрытием заработали в парках Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись 17 катков с естественным льдом, где москвичи смогут насладиться настоящей зимней сказкой.

Так, например, в парке «Сокольники» заработал каток «Гигант», который является самым крупным в Москве среди катков с натуральным покрытием. Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров.

Каток в Воронцовском парке предлагает горожанам не только насладиться катанием, но и познакомиться с архитектурой XIX века. С катка «Усадебный» посетители смогут полюбоваться на парадный вход в парк, а также насладиться красотой Большого Воронцовского пруда, который является одним из самых живописных мест парковой зоны.

Каток «Серебряный лед» позволяет москвичам выбрать, на каком именно покрытии они предпочтут кататься. На катке предусмотрен как искусственный, так и натуральный лед. На катке можно отдохнуть в теплой раздевалке, посетить пункт проката, заточить коньки и поесть в фуд-корте.

Об остальных катках с натуральным льдом можно узнать на сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что возле главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Одинцове в воскресенье, 26 декабря, откроют каток площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. В этот день на Соборной площади начнется фестиваль зимних развлечений. Доступ на каток и прокат коньков будут бесплатными, а территорию для катания разделят на основную и детскую. Также рядом с катком откроют тюбинговые горки, длина самого большого спуска составит 60 метров.

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