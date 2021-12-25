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Бесплатный прокат коньков стартовал на катке возле «Москвы-Сити»

Виктория Храменкова

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Бесплатный прокат коньков стартовал на катке возле «Москвы-Сити»
Фото: Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Каток с бесплатный прокатом коньков открылся возле «Москвы-Сити». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Посетить каток можно с 12:00 до 22:00 в любой день до 10 января.

— До конца января здесь также можно погрузиться в дополненную реальность, сканируя QR-коды на специальных кубах и тестируя AR-маски, увидеть арт-объекты — три амурских тигра и символ метро установлены на пешеходной зоне, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Кроме этого, желающие могут сфотографироваться на фоне новогодних девятиметровых елок.

— К Новому году совместно с партнерами мы открыли бесплатный каток, установили новогодние ели, кубы с дополненной реальностью и арт-объекты. Это повысит привлекательность района «Москва-Сити», а посетить новые точки зимнего отдыха смогут порядка 100 тысяч человек ежедневно, — передает ведомство слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

25 декабря «Вечерняя Москва» писала о том, где расположены катки с естественным льдом, где москвичи смогут насладиться настоящей зимней сказкой.

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