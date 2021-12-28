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Эксперт сообщил, что Петербург в пандемию потерял 90 процентов зарубежных туристов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт сообщил, что Петербург в пандемию потерял 90 процентов зарубежных туристов
Фото: Вечерняя Москва

Глава комиссии отельеров общественной организации «Опора России» Эдуард Демидов рассказал, что Санкт-Петербург за время пандемии потерял большую часть иностранного туристического потока — около 90 процентов.

В настоящее время город начинает потихоньку восстанавливать показатели, которые были до 2020 года.

— Восстанавливается студенчество, к нам вчера 26 человек из Малайзии и Индонезии приехали, студенты из Северной Африки едут и учиться, и отдыхать. Деловые поездки тоже есть. Обычно иностранцы — это треть потока, а сейчас, вероятно, наберется 2–3 процента от всего туристического потока, — отметил Эдуард Демидов в комментарии «Невским новостям».

Показатели внутреннего туризма более радужные, однако Санкт-Петербург по ним все равно уступает югу России. Эксперты отмечают, что важную роль в поддержке внутреннего туризма сыграла программа кешбэка.

На сегодняшний день в городе еще не ввели строгие ограничительные меры, поэтому Северная столица может ожидать поток гостей в дни новогодних каникул.

До этого сообщалось, что новые трехдневные маршруты появились в столичном сервисе Russpass.

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