Столичный психолог объяснила, в чем заключается польза кинематографа

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Ровно 126 лет назад 28 декабря состоялся первый синематографический сеанс. Именно эта дата позже была избрана для ежегодного празднования Международного дня кино. Просмотр фильма (когда-то — грандиозное событие) сегодня стал делом будничным и простым, однако явно популярным и необходимым. О том, какую роль кино играет в нашей жизни и почему его стоит смотреть, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Отношение к кино вряд ли у всех одинаковое. Так, если для одних оно важнейшее из искусств, для других — лишь фон, под звуки которого можно готовить борщ, например. Несмотря на столь разное восприятие, кинематограф способен дать многое каждому из нас. Что именно? Давайте разбираться.

Возможность взять паузу и выдохнуть

Просмотр фильма — один из самых распространенных и доступных видов досуга. Вернувшись с работы после напряженного дня, можно расслабиться и провести уютный вечер с героями любимого сериала, а в выходные — сменить обстановку и сходить в кинотеатр. Семьей — отправиться на комедию, паре наверняка придется по вкусу романтический фильм, а в одиночку хорошо посмотреть что-то в жанре артхауса. В связи с пандемией сейчас рекомендуется избегать посещения общественных мест, потому отличной альтернативой кинотеатру может стать домашний киносеанс.

Все чаще можно заметить, как кино смотрят на смартфонах в общественном транспорте: путь на работу или по делам порой долгий, так почему не сделать его чуточку приятнее? При желании фильм или сериал может стать составляющей определенной традиции. Скажем, оставаясь смотреть кино дома, можно приготовить пиццу (купить — слишком прозаично) либо пригласить друзей, а то и вообще устроить вечеринку по поводу выхода нового сезона «Мандалорца». А блюда праздничного новогоднего стола получаются вкуснее, если приготовлены под «Иронию...». Проверено уже несколькими поколениями.

Расширить кругозор

Документальные фильмы, безусловно, познавательны и потрясающе интересны, но и художественные ленты — кладезь информации. Часто после просмотра экранизации те, кто ранее не читал книгу, по мотивам которой написан сценарий, берутся за первоисточник: это порой ведет к увлечению чтением в принципе. Фильмы на историческую тематику или биографии мало кого оставляют равнодушным к судьбе главных героев или времени, отображенному режиссером. А со сколькими странами, их природой, архитектурой и обычаями народов мы познакомились благодаря кино? Да и смотря фильмы в оригинальной озвучке (а поначалу с субтитрами), можно значительно продвинуться в изучении слов и качестве произношения практически любого иностранного языка.

Люди образованные, с обширным кругозором почти наверняка становятся интересными собеседниками. Здесь важно умение начать диалог, вести беседу и поддержать разговор. Конечно же, такой навык напрямую зависит от практики и желания общаться с другими. Кинематограф может помочь и в этом. Почерпнуть навыки общения, увидеть примеры удачного либо провального взаимодействия с другими людьми (или животными) получится, даже если будете смотреть детский фильм. Стоит ли упоминать об историях великих людей, спортивных побед или о сюжетах о любви, дружбе, верности, предательстве? Получая удовольствие от самого процесса, можно многому научиться. В сфере общения — не только говорить, но слушать и слышать других.

Возможность быть самим собой

Кино и наша жизнь похожи тем, что в обоих случаях люди постоянно играют роли. Разница в том, что профессионал, умеющий вживаться в образ, вполне органично себя в нем чувствует, чего не скажешь о людях, которым бывает трудно долгое время оставаться теми, кем они на самом деле не являются.

Один из проверенных способов почувствовать себя свободным от условностей и стать непосредственным, сообразным своей сути — погрузиться в творчество. Отдаваясь увлекательному, мы забываем о том, кто и что о нас подумает, мы становимся самими собой. Людьми, способными проявлять истинные чувства. Хотя кино — это творчество другого человека, но, если нам близко то, что происходит на экране, границы своего и чужого будто растворяются. Тогда мы чувствуем, что было важно и для автора, а также то, что очень ценно для нас. Мы переживаем весь спектр эмоций, сливаясь с героями: сочувствуем, ощущаем боль, страсть, любовь, ярость, гнев, растерянность, унижение, восхищение, гордость, решимость, готовность свернуть горы или простить своим близким самое обидное. Только эмоции внутри и причины, их вызывающие, принадлежат не экранным персонажам, а нам самим: они настоящие, ненаигранные.

Помочь личностному росту

Кстати, о героях. Не секрет, что многие люди при просмотре художественных фильмов проникаются экранными историями и соотносят образ актеров со своим собственным. Или же, наоборот, наблюдая за поведением и привычками персонажей, отмечают то, что им самим несвойственно, что раздражает или отталкивает. Получается, кино помогает человеку как узнать в поведении других себя, так и определить, каким ему стоит быть, а каким нет. Только, в отличие от обычной жизни, когда влияние принятых решений на дальнейшие события заметно не сразу, в кино это можно наблюдать всего за пару часов. А сколько случаев, когда любимые фильмы помогали: определиться с профессией и главными целями, обрести верного четвероногого любимца и создать традиции, научиться быть настоящим другом и весело проводить время, сохранять веру в лучшее и бодрость духа в трудную минуту, исполнять мечты и достигать невозможного, поверить в волшебство и начать самому творить чудеса.

Здорово смотреть новогодние фильмы в завершение года: глядя на экран представлять, что в будущем все обязательно получится, причем гораздо легче и лучше, чем в году уходящем. Смотрите кино, любите кино и становитесь благодаря этому добрее, сильнее и счастливее.

Если в эти предпраздничные дни вы чувствуете себя одиноко и ощущаете потребность в поддержке либо просто хотите выговориться, обращайтесь к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Также круглосуточно работают телефон неотложной психологической помощи (051 — для городского; +7 (495) 051 — для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте.

До этого Екатерина Игонина рассказала, как без суматохи подготовиться к новогодним праздникам.