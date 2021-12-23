Психолог объяснила, как без суматохи подготовиться к новогодним праздникам

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Бывает, что накануне Нового года совсем не чувствуется волшебного настроения — того самого, родом из детства. Одни в этом винят погоду: мол, о чем речь, когда вместо искрящихся сугробов повсюду грязные лужи! Или людей окружает такое количество дел и проблем, что проникнуться ощущением наступающих торжеств сложно. И дело здесь, в общем-то, не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем состоянии. О том, как настроиться на праздник, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Если в прошлом веке украшать улицы и продавать елочные игрушки начинали буквально за неделю-другую до конца декабря, то сейчас городские парки, витрины магазинов и, собственно, сами елки наряжают уже в ноябре. Дети, разумеется, в полном восторге, а вот многие взрослые относятся к такой тенденции скептически, полагая, что преждевременное оформление уменьшает ощущение праздника. Якобы за месяц мишура и иллюминация надоедают, к самому Новому году восторг испаряется. Доля правды в этом есть, но изменить уже закрепившийся порядок вряд ли получится. Может, стоит воспользоваться случаем и окунуться в праздничные приготовления раньше?

Вовсе необязательно наряжать елку 1 декабря, однако можно подумать над стилем самого праздника: украшением дома, оформлением стола, угощением для семьи и гостей, выбором подходящих нарядов. Кстати, заранее продумывая меню, можно больше времени уделить проверке рецептов: что нужно еще докупить для приготовления блюд. Подарки, как и гирлянды, шарики, мишуру, светодиодные фигуры тоже лучше приобрести заранее. Иначе то, о чем мечтали целый год, может быть уже раскуплено.

Разошлите открытки друзьям и родным

В наш век информационных технологий, когда даже с другой страной можно моментально связаться по видеосвязи, идущее пару недель сообщение — явный анахронизм. Тем не менее есть своя прелесть не только в получении такого презента, но и в его оформлении: выборе открытки и адресата, написании поздравления, да даже в приятных ощущениях, которые вызывает процесс опускания стопки писем в почтовый ящик.

Более того, когда пишем от руки, мы упражняемся в каллиграфии, испытываем удовольствие от самого процесса и тренируем мелкую моторику. Последнее стимулирует мозговую деятельность, это благотворно влияет на улучшение работы множества органов и систем. Да и сам ритуал оформления открытки можно сделать настоящей медитацией: вы подбираете для близкого человека особенные слова и пожелания, которые ему будет так приятно прочесть, а рядом дымится горячее какао в кружке, играют новогодние мелодии, потрескивают ароматические свечи или мерцает лампа.

Купите красивый, удобный органайзер

… и впишите туда самые важные планы и заветные мечты на год. Пожалуй, все люди делятся на тех, кто постоянно пользуется ежедневниками, и тех, кто разуверился в их пользе. А между тем это действительно удобно.

Темп современной жизни часто приводит к тому, что мы забываем важные даты, сроки исполнения дел, события и визиты, контакты нужных людей, хотя организованность — по-прежнему очень ценное для человека качество. Многие возразят, что сейчас в каждой модели телефона есть календарь, куда можно вносить необходимое. Это так, однако кому-то зачастую гораздо проще поднять информацию, например, о датах посещения врача, пролистав несколько страниц, вместо того чтобы разбираться с особенностями интерфейса мобильного. В общем, достоинств от ведения планинга масса, и, приобретая его для будущего года, вы получаете шанс творить свое завтра прямо сейчас.

Заранее отметьте то, что необходимо сделать в марте или о чем будет важно вспомнить в июле, впишите даты отпуска и то, как и где вы намерены его провести, выделите главные цели и задачи года и, конечно же, отметьте дни рождения самых близких и значимых людей. А суждено ли намеченному осуществиться, в большей степени зависит от того, насколько сильно вы этого хотите.

Заведите предновогоднюю традицию

Все перечисленное выше вполне может стать отличными ежегодными традициями. Но можно придумать что-то новенькое, исключительное и приятное для себя и семьи. Например, женщины могут заранее приготовить рождественский кекс с сухофруктами, замоченными в коньяке. По правилам, его пекут за месяц до торжества. Другой вариант — за несколько недель до праздника устраивать по выходным семейные просмотры новогодних фильмов, что также будет создавать нужное настроение. Либо всем вместе отправляться гулять по вечернему городу — Москва так красиво украшена, настоящая сказка!

Однако бывает так, что хочется побыть одному: подумать об уходящем годе в уюте любимого кафе, побродить по заснеженному парку или зайти на выставку старинных елочных игрушек. А еще — привести себя в порядок в салоне красоты, пусть это будет сделано в начале декабря, когда попасть к своему косметологу удастся наверняка.

Кстати, об игрушках и украшениях. Замечательная традиция — каждый год выбирать новый шар или фигурку для елки. Обязательно вовлекайте в подготовку детей: вырезание снежинок и создание фонариков из разноцветной бумаги, лепка пельменей с неизменно счастливой пуговкой, украшение детской и написание письма Деду Морозу — это же так здорово!

Научитесь верить в чудо и собственные возможности

Как часто накануне наступления следующего года мы кажемся себе всемогущими, думая о том, как круто изменится наша жизнь после полночного боя курантов. И спортом начнем заниматься, и прекратим ругаться с самыми дорогими людьми, и покончим со сладким и сигаретами, будем постоянно поддерживать порядок в шкафу, регулярно есть овощи и пить два литра воды в день… Надо сказать, такие чаяния напрямую связаны с верой как в чудо (атмосфера, царящая кругом, к этому располагает), так и в самого себя.

Важно понимать, что чудеса чаще происходят не из-за какого-то внешнего волшебства, а создаются нашими руками, усилиями, упорством и уверенностью в том, что все будет хорошо. Примеров тому, когда невозможное становилось реальностью вопреки обстоятельствам, множество. Люди могут менять и свои жизни, и жизни других. Необходимо стараться использовать те возможности, которыми мы все обладаем. И тогда это обязательно сделает наступающий год легче и счастливее.

Если по каким-то причинам ваша вера в себя утрачена и поверить в лучшее сложно, обратитесь за помощью и поддержкой к психологу. В столице это можно сделать бесплатно в Московской службе психологической помощи населению. Здесь вы можете записаться на психологические консультации. В круглосуточном режиме работает телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 (495) 051 (с мобильного). В круглосуточном режиме работает и чат психологической поддержки на сайте Московской службы психологической помощи населению.

На днях сообщалось, что более тысячи новогодних елей украсили улицы Москвы в преддверии праздника.