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Врач рассказал, чем опасно самостоятельное лечение синусита

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, чем опасно самостоятельное лечение синусита
Фото: Pixabay

Чем опасен синусит и как он перетекает в менингит, рассказал заведующий клинико-диагностическим отделением, терапевт клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров.

Специалист пояснил, что синусит, как правило, — хроническое заболевание, которое обостряется несколько раз в год или реже. Обострение может произойти на фоне переохлаждения, снижения иммунитета, воздействия вируса.

Лечением синусита обычно занимается лор-врач, в некоторых случаях может заниматься врач общей практики или терапевт. Лечение обычно направлено на снятие и минимизацию отека полости носа, подавление воспаления и инфекции. Чаще всего врачи назначают сосудосуживающие препараты, противовоспалительные, антигистаминные и антибиотики.

При тяжелом течении и появлении гноя в пазухах возможно распространение гнойного процесса по оболочке мозга. Поэтом заниматься самолечением не стоит.

— Лечить дома синусит самостоятельно категорически не рекомендуется, необходимо обращаться к врачу. Никакого труда не составит попасть на прием к лору, терапевту или врачу общей практики, — сказал Александров в комментарии ФАН.

До этого врач Богдан Кулешов назвал самые частые осложнения при простудных заболеваниях.

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