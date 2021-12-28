Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 30 тысяч человек посетили мероприятия «Дома на Брестской» за 2021 год

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
Более 30 тысяч человек посетили мероприятия «Дома на Брестской» за 2021 год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 30 тысяч жителей и гостей столицы посетили мероприятия «Дома на Брестской», созданного «Мосстройинформом», за 2021 год. Об этом сообщил во вторник, 28 декабря, руководитель московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что в 2021 году в рамках реализации проекта стартовала поддержка цифровых разработок Строительного комплекса города. Так, специалисты организовали и провели несколько деловых мероприятий для экспертов в области строительства. Среди них, например, форум «Современные технологии в умном городе» и многие другие.

— Двухдневную Конференцию по внедрению цифровых стандартов в строительство, организованную ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной политики Москвы и Университета Минстроя НИИСФ РААСН, посетили около 200 человек, 320 гостей смотрели мероприятие онлайн, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что самым популярным видом занятий стал онлайн-лекторий. Семь выпусков данного цикла посмотрели свыше 1,7 тысячи раз. В рамках лекций специалисты рассмотрели вопросы модернизации мегаполисов и цифровизации городского пространства и жизни.

Также осенью «Дом на Брестской» представил квест «Академия креатива» в рамках акции «День без турникетов. Дети».

Читайте также:
Строительство Технологии Мероприятия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте