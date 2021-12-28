Более 30 тысяч человек посетили мероприятия «Дома на Брестской» за 2021 год

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 30 тысяч жителей и гостей столицы посетили мероприятия «Дома на Брестской», созданного «Мосстройинформом», за 2021 год. Об этом сообщил во вторник, 28 декабря, руководитель московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что в 2021 году в рамках реализации проекта стартовала поддержка цифровых разработок Строительного комплекса города. Так, специалисты организовали и провели несколько деловых мероприятий для экспертов в области строительства. Среди них, например, форум «Современные технологии в умном городе» и многие другие.

— Двухдневную Конференцию по внедрению цифровых стандартов в строительство, организованную ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной политики Москвы и Университета Минстроя НИИСФ РААСН, посетили около 200 человек, 320 гостей смотрели мероприятие онлайн, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что самым популярным видом занятий стал онлайн-лекторий. Семь выпусков данного цикла посмотрели свыше 1,7 тысячи раз. В рамках лекций специалисты рассмотрели вопросы модернизации мегаполисов и цифровизации городского пространства и жизни.

Также осенью «Дом на Брестской» представил квест «Академия креатива» в рамках акции «День без турникетов. Дети».