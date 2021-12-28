Бесплатная парковка появилась в САО Москвы на месте бывшего объекта самостроя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новая Ипатовка Карта всех событий

Бесплатный паркинг появился в районе Коптево на севере Москвы на месте объекта самовольного строительства. Об этом рассказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что автостоянку оборудовали на улице Новая Ипатовка. До этого здесь располагались нелегальные автосервис и пункт оформления машин в ремонт, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Строения автотехнического комплекса площадью более 750 квадратных метров были возведены на городской территории без разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Проведены работы по сносу незаконных построек, вывозу строительного мусора и благоустройству территории. Теперь жители могут парковать свои автомобили рядом с домами, — пояснил глава ведомства.

24 декабря на 29 улицах столицы снизилась тарифная цена на парковку автомобилей. Стоимость тарифов изменилась на 14 процентах улиц города.

22 декабря в Дептрансе Москвы сообщили, что владельцы действующих абонементов на парковки со шлагбаумом могут продлить срок аренды на январь до 26 декабря.