Андрей Бочкарев рассказал о переселении по реновации в 29 районах Москвы в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Переселение москвичей в первые дома по программе реновации жилищного фонда стартовало в 29 столичных районах в 2021 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что для обеспечения горожан новой недвижимостью было подобрано 50 стартовых многоэтажек.

— Это позволило обеспечить новыми квартирами жителей более 150 старых домов. Благодаря квартальной застройке в перспективе москвичи получат не только новые квартиры, но и школы, детские сады, поликлиники и другую необходимую инфраструктуру в шаговой доступности, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что лидером по количеству новостроек по реновации, переданных под заселение, стал юго-восток Москвы.

— В районах Люблино и Рязанском жители 40 пятиэтажек уже переезжают в девять новостроек. Следом идет Восточный округ, где сразу в пяти районах стартовало заселение первых домов по реновации, — сказал он.

Уточняется, что в районах столицы Солнцево и Басманный в текущем году возвели первые жилые дома в рамках реализации программы.

В понедельник, 27 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город построил миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году.