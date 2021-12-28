Почти 1,5 миллиона пожилых жителей Москвы вакцинировались от COVID-19 за 2021 год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 28 декабря.

Она отметила, что каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

— За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 миллиона пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них — более 463 тысяч москвичей старше 60 лет — уже прошел повторную вакцинацию, тем самым сделав важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице, — цитирует РИА Новости заммэра.

27 декабря Ракова заявила, что препарат от коронавируса на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов. Она напомнила, что лекарственное средство начали применять еще летом 2021 года. С сентября его начали использовать на пациентах с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с ноября — на детях.