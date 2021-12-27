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Более тысячи пациентов в Москве получили препарат от коронавируса на основе антител

Георгий Соланович

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Более тысячи пациентов в Москве получили препарат от коронавируса на основе антител
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Препарат от коронавирусной инфекции на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, препарат начали применять еще летом 2021 года.

— На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска, — пояснила Ракова.

Она отметила, что женщины родили здоровых детей, никто не попал в больницу. С сентября лекарство начали применять на пациентах с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с ноября — на детях.

Препарат показал хорошие результаты, за время его применения была создана система из пяти медицинских центров временного пребывания для находящихся под наблюдением врачей пациентов, передает слова Раковой РИА Новости.

В Москве наблюдается стабильная и благополучная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Так, по мнению Раковой на предыдущей неделе число новых случаев коронавируса уменьшилось на 15 процентов.

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения города доказала, что способна долгосрочно бороться с COVID-19. По его словам, ни один заболевший инфекцией в столице не остался без медицинской помощи.

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