Анастасия Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 15 процентов

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В настоящий момент в столице наблюдается стабильная и благополучная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Так, на текущей неделе число новых случаев коронавируса уменьшилось на 15 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 24 декабря.

— С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все семь–восемь недель, — заявила заммэра в интервью РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения города доказала, что способна долгосрочно бороться с COVID-19. По его словам, ни один заболевший инфекцией в столице не остался без медицинской помощи.

Также мэр Москвы подчеркнул, что российская столица лучше многих других городов мира справляется с пандемией. Однако коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, при этом им удалось противостоять вирусу, уточнил он.