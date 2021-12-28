Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более миллиона детей регулярно занимаются спортом в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Более миллиона детей регулярно занимаются спортом в Подмосковье
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более миллиона детей и подростков регулярно занимаются физкультурой и спортом в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день на территории области физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность осуществляет 6241 учреждение.

— Численность занимающихся физкультурой и спортом в данных учреждениях в возрасте от трех до 18 лет составляет 1,1 миллиона человек, — сообщили сотрудники пресс-центра Мособлдумы.

В частности, такая подготовка ведется в 1,8 тысячи дошкольных организаций, 1,3 тысячи общеобразовательных, 133 организациях профессионального и 61 организации высшего образования.

Также в регионе действует 734 физкультурно-спортивных клуба, 323 учреждения при спортивных сооружениях, 148 детских и подростковых клубов.

До этого председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал самые полезные зимние виды спорта. Спорт помогает укрепить иммунитет, особенно полезна физическая активность на свежем воздухе, зимой у россиян есть возможность приобщиться к нескольким видам таких занятий.

Читайте также:
Спорт Подмосковье Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте