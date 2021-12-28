Более миллиона детей регулярно занимаются спортом в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более миллиона детей и подростков регулярно занимаются физкультурой и спортом в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день на территории области физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность осуществляет 6241 учреждение.

— Численность занимающихся физкультурой и спортом в данных учреждениях в возрасте от трех до 18 лет составляет 1,1 миллиона человек, — сообщили сотрудники пресс-центра Мособлдумы.

В частности, такая подготовка ведется в 1,8 тысячи дошкольных организаций, 1,3 тысячи общеобразовательных, 133 организациях профессионального и 61 организации высшего образования.

Также в регионе действует 734 физкультурно-спортивных клуба, 323 учреждения при спортивных сооружениях, 148 детских и подростковых клубов.

До этого председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал самые полезные зимние виды спорта. Спорт помогает укрепить иммунитет, особенно полезна физическая активность на свежем воздухе, зимой у россиян есть возможность приобщиться к нескольким видам таких занятий.