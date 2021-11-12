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Депутат Свищев назвал самые полезные зимние виды спорта

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Свищев назвал самые полезные зимние виды спорта
Фото: pixabay.com

Спорт помогает укрепить иммунитет, особенно полезна физическая активность на свежем воздухе, и зимой у россиян есть возможность приобщиться к нескольким видам таких занятий. О самых полезных зимних видах спорта рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

— Время сейчас непростое, тревожное. Активный образ жизни помогает бороться с вирусами и недугами. И зимой у нас очень много доступных видов спорта: лыжи, горные лыжи, катание на коньках. Все, что доступно, надо использовать, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что, если есть возможность заняться сноубордингом или керлингом, этим непременно надо воспользоваться.

Он отметил, что даже простые прогулки с палками по лесу и парку, принесут большую пользу здоровью.

До этого фитнес-тренер рассказал, с чего начать привыкание к спортивному образу жизни. Специалист отметил, что не нужно форсировать события и «убиваться» с первой же тренировки. Для начала стоит выбрать пять–шесть упражнений на разные группы мышц.

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