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Названа стоимость самых дорогих билетов на новогодние каникулы

Евгений Белоусов

Общество
Названа стоимость самых дорогих билетов на новогодние каникулы
Фото: Pexels

В длинные новогодние каникулы россияне традиционно отправляются в долгожданный отпуск. Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» проанализировали данные по поиску и бронированию билетов и нашли самые дорогие заказы.

Самым дорогим новогодним заказом в сервисе оказался перелет нескольких человек из Москвы в Таиланд и обратно. За это пользователь сервиса заплатил почти 800 тысяч рублей. Следующим по стоимости оказалось путешествие в Доминиканскую Республику за 260 тысяч рублей и в Иорданию, которое обошлось в 220 тысяч рублей. Завершают перечень самых дорогих новогодних путешествий перелеты из Москвы в Казахстан за 200 тысяч рублей и в Сербию за 150 тысяч рублей.

Среди внутренних путешествий по России эксперты выделили перелет из Москвы в Иркутск, который обошелся пользователю сервиса в 215 тысяч рублей. За ним следуют авиабилеты по следующим маршрутам: Москва — Мурманск за 170 тысяч рублей, Владивосток — Сочи за 130 тысяч рублей и Хабаровск — Москва за 106 тысяч рублей. Завершает список маршрут Набережные Челны — Краснодар за 80 тысяч рублей.

Самой дорогой поездкой по железной дороге оказался маршрут Санкт-Петербург — Москва в один конец. За него заплатили 84 тысячи рублей. Чуть дешевле обошлась поездка нескольких человек из Москвы в Минеральные Воды — 78 тысяч рублей. На третьем месте списка разместилась поездка из Санкт-Петербурга в Москву, за нее отдали 58 тысяч рублей на нескольких пассажиров.

До этого сообщалось, что после новогодних праздников стоимость туров значительно снизится. При этом наиболее ощутимой разница будет на путевки в Мексику, Кубу и Доминикану.

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