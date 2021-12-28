Турагентства рассказали о массовом падении стоимости путевок в январе

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После новогодних праздников стоимость туров значительно снизится. При этом наиболее ощутимой разница будет на путевки в Мексику, Кубу и Доминикану.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил, что цены на перелет и проживание в отеле упадут почти на треть — на 30-40 процентов. По его словам, стоимость начнет падать с 15 января, а минимума достигнет к 1 февраля. Он напомнил, что самым популярным направлением января считается Египет. На Новый год отдых там дешевле, чем в Турции.

— Соответственно, после пиковых дат мы увидим цены в районе 70–80 тысяч за двоих на неделю, — рассказал Мкртчян.

Отмечается, что больше всего разница заметна на дальнемагистральных направлениях — Доминикане, Кубе и Мексике. Туры на Новый год на двоих в эти страны обходятся в 300 тысяч рублей. А к 1 февраля они будут стоить 200 тысяч, отметил эксперт.

Представители туроператора «TUI Россия» уточнили, что дешевле всего путешествовать сразу же после длинных новогодних выходных. Так, уже после 12 января стоимость отдыха дешевле на 10-30 процентов, пишут «Известия».

В РСТ рассказали, куда поедут россияне на Новый год. Большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.