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Андрей Бочкарев рассказал о процессе переселения горожан по реновации в Западном Дегунине

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев рассказал о процессе переселения горожан по реновации в Западном Дегунине
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

Переселение жителей семи старых домов района Западное Дегунино на севере Москвы продолжается в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что для обеспечения москвичей новой жилплощадью подобрано шесть стартовых площадок. Их общая площадь составляет более 113 тысяч квадратных метров.

— В две новостройки в настоящий момент уже идет переселение жителей семи старых домов. Также в строительстве находится еще один дом, три других — проектируются, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что также в процессе заселения находятся многоэтажки на улицах Ангарской и Базовской.

По его словам, дом на улице Талдомской планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

— Всего в районе Западное Дегунино переселению подлежат 45 жилых домов, в которых проживает 9,6 тысячи жителей, — заключил он.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что переселение москвичей в первые дома по программе реновации жилищного фонда стартовало в 29 столичных районах в 2021 году.

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