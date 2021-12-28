Вассерман заявил, что прочитал несколько сотен книг за 2021 год

Фото: Пресс-служба Госдумы

Знаменитый участник интеллектуальных игр, публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что прочитал в текущем году несколько сотен книг.

Он отметил, что в этом ему не помешало даже вступление в официальную должность: в сентябре он стал депутатом Государственной думы.

При этом Анатолий Вассерман назвал собственные литературные предпочтения специфическими и оригинальными, поэтому рекомендовать эти книги к прочтению всем россиянам он не стал.

— За этот год я прочитал несколько сотен книг. Рекомендовать какую-то одну не берусь. Не берусь еще и потому, что у меня довольно специфический вкус и круг интересов. Соответственно, то, что я читаю, заинтересует далеко не всех, — пояснил публицист в комментарии НСН.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, как планирует встретить Новый год. По его словам, он встретит праздник в домашней обстановке, как и большинство жителей России, и не планирует чего-то оригинального. В первые дни года Вассерман планирует заняться съемками очередного выпуска своей программы.