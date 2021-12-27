«Я, телевизор и шампанское»: Вассерман рассказал, как будет встречать Новый год

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Член комитета Государственной думы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман рассказал о том, как планирует провести новогоднюю ночь.

Он отметил, что, как и большинство жителей России, намерен встретить Новый год в домашней обстановке и не планирует чего-то оригинального.

— Встречать Новый год буду, скорее всего, дома втроем: я, телевизор и бутылка шампанского. Возможно, что успею после съемки очередного выпуска своей программы поехать к коллегам, — отметил он в комментарии ОСН.

Согласно опросу ВЦИОМ, встретить наступающий год дома планируют почти 80 процентов россиян, намерены пойти в гости лишь восемь процентов. Около пяти процентов респондентов отметили, что планируют встречать праздник в ресторане или клубе.

Предполагаемые расходы на празднование и развлечения в преддверии 2022 года выросли на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Согласно результатам проведенного опроса, величина средних расходов составила 15 830 рублей, передает ФАН.

До этого стало известно, что россияне стали на треть чаще покупать икру в преддверии Нового года.