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Россияне стали на треть чаще покупать икру в преддверии Нового года

Полина Долганова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Россияне стали на треть чаще покупать икру в преддверии Нового года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Количество россиян, которые стали покупать икру в декабре текущего года, увеличилось на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование банка «Русский стандарт».

Уточняется, что чаще всего жители страны отдавали предпочтение икре лососевых и осетровых рыб.

При этом средняя цена на черную и красную икру, которую россияне покупали по безналичной оплате, составила в декабре 1304 рубля, в то время как год назад средний чек за аналогичную покупку составлял 1073 рубля. Из этого следует, что средний чек за год вырос на 22 процента.

Аналитики уточнили, что влияние на среднюю цену икры оказывают многочисленные акции, которые запускают ритейлеры в канун праздника, передает РИА Новости.

Икра по сей день остается одним из главных атрибутов новогоднего стола. Специалисты Роскачества отмечают, что за последние три года качество этого продукта снизилось. Поэтому выбирать икру надо с осторожностью. Разнообразие выбора красной икры в магазинах зашкаливает. И порой довольно сложно понять, какой товар качественный и имеет ли значение цена.

В Госинспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия советуют покупать икру в прозрачной упаковке. Так можно заранее оценить ее внешний вид.

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