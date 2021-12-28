Строители выполнят фасады дома по реновации на Бакунинской улице в белом цвете
Специалисты выполнят фасады дома по реновации на Бакунинской улице в центре Москвы в белом цвете. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник, 28 декабря.
Он отметил, что двухсекционную новостройку возведут по индивидуальному проекту.
— Фасады облицуют аквапанелями со светлой декоративной штукатуркой. Для остекления балконов и лоджий будут применяться алюминиевые витражные конструкции. Общая площадь здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров, — заявил Кузнецов.
По его словам, на первом уровне предусмотрены помещения коммерческого и общественного назначения.
Дворы многоэтажки также озеленят и благоустроят. Здесь высадят кустарники, деревья и многолетники, а также установят лавочки и спортивное оборудование, обустроят парковки для велосипедов.
Накануне Кузнецов сообщил, что Москомархитектура согласовала проект дома, который построят по программе реновации жилья в Головинском районе Москвы. Он уточнил, что новостройка будет оформлена в нейтральных светлых тонах.