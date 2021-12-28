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Строители выполнят фасады дома по реновации на Бакунинской улице в белом цвете

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Строители выполнят фасады дома по реновации на Бакунинской улице в белом цвете
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Бакинская улица Карта всех событий

Специалисты выполнят фасады дома по реновации на Бакунинской улице в центре Москвы в белом цвете. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что двухсекционную новостройку возведут по индивидуальному проекту.

— Фасады облицуют аквапанелями со светлой декоративной штукатуркой. Для остекления балконов и лоджий будут применяться алюминиевые витражные конструкции. Общая площадь здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров, — заявил Кузнецов.

По его словам, на первом уровне предусмотрены помещения коммерческого и общественного назначения.

Дворы многоэтажки также озеленят и благоустроят. Здесь высадят кустарники, деревья и многолетники, а также установят лавочки и спортивное оборудование, обустроят парковки для велосипедов.

Накануне Кузнецов сообщил, что Москомархитектура согласовала проект дома, который построят по программе реновации жилья в Головинском районе Москвы. Он уточнил, что новостройка будет оформлена в нейтральных светлых тонах.

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