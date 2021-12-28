Иммунолог Крючков объяснил, почему стопроцентная вакцинация от COVID-19 невозможна

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Россия вряд ли достигнет стопроцентной вакцинации от коронавируса. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— В моменте нам действительно надо получить 85 процентов населения — реально вакцинированных и реально переболевших, у которых еще сохраняется иммунитет. Ставить цель вакцинировать сто процентов — хорошо, но она нереалистичная. Да и нет ни одной страны, где вакцинированы сто процентов граждан. Для России 70 процентов — это мечта. Если ее удастся реализовать в ближайшие 2–3 месяца — это хорошо, — отметил эксперт.

При этом он призвал не забывать о своевременной ревакцинации привитых граждан и о вакцинации переболевших. Россия по этому показателю очень сильно отстает от всего мира.

— Среди тех, кто ревакцинировался, у нас только треть ревакцинировались вовремя, через шесть месяцев. Не говоря уже о 3–4 месяцах из-за «омикрона», который все процессы ускоряет, времени на первичную вакцинацию вообще не остается. Для нее у нас вообще осталось месяца два–три. Она только тогда будет иметь какой-то смысл, — добавил иммунолог.

О необходимости вакцинировать сто процентов населения России от коронавируса ранее заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что в конце 2021 года в России проводилась активная вакцинация населения. Ситуация с коронавирусом нового типа на территории России, по ее словам, в настоящий момент не безоблачная, но стабильная.