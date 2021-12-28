Губернатор Подмосковья отметил важность обеспечения качественной уборки снега

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На территориях городских округов Подмосковья необходимо обеспечить качественную уборку снега, а также его вывоз на специальной технике. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что для региона была закуплена новая снегоуборочная техника, в январе планируется еще одна большая поставка.

— Зима — это снег. Нужно обратить внимание не только на механизацию уборки дворов, но также на важность вывоза снега, — отметил Воробьев.

В девять городских округов Подмосковья 27 декабря передали очередную партию техники — тракторы и мини-погрузчики, а также «газели» для быстрой и комфортной перевозки рабочих. Техника по поручению губернатора отправится в Балашиху, Дзержинский, Долгопрудный, Королев, Котельники, Ленинский округ, Одинцовский округ, Реутов и Химки, передает РИАМО.

С начала декабря в Подмосковье устранили 5774 замечания по уборке снега благодаря инспекторам. Больше всего недочетов исправили в Одинцове.

С декабря инспекторы начали контролировать в общественных местах Подмосковья уборку наледи и снега, передает «360».

26 декабря городские службы Москвы провели очередную противогололедную обработку улиц.