Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 21 922 новых случая коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 21 922 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 922 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 28 декабря.

При этом 6,8 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

В России выявили 21 922 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За последний день в нем выявили 1802 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 935 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровел 43 961 пациент, подытожили в оперштабе.

В России выявили 21 922 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

1/2
2/2

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.

Читайте также:
Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте