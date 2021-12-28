В России выявили 21 922 новых случая коронавируса за сутки
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За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 922 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 28 декабря.
При этом 6,8 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.
По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За последний день в нем выявили 1802 случая заболевания.
За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 935 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровел 43 961 пациент, подытожили в оперштабе.
К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.