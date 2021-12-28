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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось уже более 78 миллионов россиян

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось уже более 78 миллионов россиян
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось уже более 78 миллионов человек в России. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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20 декабря стало известно: ВОЗ рассчитывает, что документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены до конца января 2022 года. Организация выразила надежду, что аппликант завершит подачу документов к установленному сроку. Инспекцию на месте производства препарата организация сможет провести в феврале 2022 года.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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