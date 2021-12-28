Тысячный электробус запустили в Москве

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Тысячный электробус в Москве был куплен за зеленые облигации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в следующем году планируется купить еще 500 единиц экологичного транспорта. Один электробус сокращает вредные выбросы в атмосферу на 260 килограммов ежегодно.

— Мы рады, что такая программа есть в городе, и что экологически чистый транспорт — вагоны метро и электробусы — приобретается за счет этой программы, — резюмировал Ликсутов.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заметил, что московские власти и дальше намерены развивать экологические программы и ставить городскому транспорту высокие требования. Более того, Ефимов уточнил, что в 2022 году возможно размещение зеленых облигаций для физических лиц в связи с высоким спросом на них, передает ТАСС.

Тысячный электробус как раз оформлен в стиле зеленых облигаций. Во время поездки пассажиры узнают, какие инновации вводят власти Москвы и что такое зеленые облигации.

Более четырех тысяч транспортных средств «Мострансавто» в Московской области с 27 декабря принимают карту «Тройка». К единой билетной системе подключили еще 1100 подмосковных автобусов.