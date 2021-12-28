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Политолог назвал условия для успешных переговоров Москвы и Вашингтона

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог назвал условия для успешных переговоров Москвы и Вашингтона
Фото: Минобороны РФ

Во время переговоров Москвы и Вашингтона, посвященных контролю над вооружениями и ситуации на Украине, Россия должна потребовать от США вывести свои войска с территории этого государства и прекратить военные действия на территории ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, политолог и военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, встреча прежде всего посвящена стратегической безопасности Украины, и разговоры об этом начались не вчера:

— Давно сформированы две международные комиссии, которые как раз контролируют процесс стратегического и не стратегического вооружения украинского государства. Но они пока малоэффективны, даже после плодотворных диалогов сиюминутно ничего не изменится. А все потому, что проблема эта длительная, нужно учитывать позиции всех заинтересованных сторон, а не отдельно американскую или российскую. Единственное, в чем все заинтересованы, так это в том, чтобы на Украине прекратилась война, а для этого ее нужно меньше пичкать оружием.

Именно внедрение вооружения, по мнению эксперта, «пусть даже не самого лучшего», дает основание для дальнейших военных действий на юго-востоке страны:

— Именно поэтому Россия на этой встрече должна добиваться того, чтобы с территории Украины вывели иностранные войска, прекратились поставки нового оружия и завершились военные действия в ДНР и ЛНР.

Вслед за заседанием по контролю вооружения Украины, как уточнил спикер, 15 января состоится большая встреча Россия — НАТО, которая очень важна в нынешних условиях. По словам специалиста, результативность этого заседания во многом зависит от повестки и уступчивости представителей Североатлантического альянса:

— Любой диалог с нами следует вести на основе взаимности, так как члены блока любят отвергать все российские предложения с порога. Было бы смешно надеяться на то, что НАТО полностью станет принимать все наши требования, но все мы должны продемонстрировать готовность конструктивно обсуждать накопившиеся проблемы. А это безопасность наших границ, исключение вопроса о возможном вхождении в НАТО Украины и Грузии и самое главное — Москва будет требовать от Вашингтона, чтобы он отвел натовские войска на уровень 1997 года и прекратил продвижение НАТО на восток.

При этом эксперт предупредил, что ни один договор не заключается без компромиссов, но западные партнеры могут затягивать все эти процессы, а сами в этот период делать «свои черные дела» — строить базы на Украине, развивать там свою военную инфраструктуру и срывать планы РФ. Чтобы исключить подобный сценарий, Литовкин призывает Москву требовать от западных партнеров дополнительных письменных гарантий о соблюдении принятых в будущем мер.

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