Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мурашко рассказал, как закончить пандемию коронавируса в 2022 году

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Мурашко рассказал, как закончить пандемию коронавируса в 2022 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для победы над пандемией коронавируса необходимо участие каждого человека. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что закончить пандемию очень легко. Этого не произойдет, уточнил Мурашко, по воле одного человека — нужно содействие каждого.

— Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый, — заявил Мурашко.

Министр подчеркнул, что самым главным методом борьбы с коронавирусом является его профилактика, так как на данный момент лекарства, позволяющее помочь на любом этапе заболевания, нет.

— Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе. В основном все те препараты, которые сегодня появляются, — это препараты для раннего старта, — подчеркнул министр.

Идеальным вариантом Мурашко назвал начало терапии в первые три дня болезни. Это сделает течение коронавируса безопаснее.

Мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом, уверил министр, на сегодняшний день достаточно. Но он также призвал персонализировать систему под себя.

— Поймите, что нужно защитить вас и ваших близких, ваш круг и ваших друзей, поэтому ни в коем случае не откладывайте вакцинацию, — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

До этого Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в России привилось первым компонентом вакцины уже 78 миллионов человек.

Читайте также:
Вакцинация Коронавирус Михаил Мурашко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте