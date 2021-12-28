Злоумышленник с арбалетом попытался убить королеву Елизавету II

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Злоумышленник проник в Виндзорский замок и попытался убить королеву Елизавету II. Он был задержан службой безопасности. Об этом сообщил The Guardian.

Уточняется, что юноша 19 лет был вооружен арбалетом. Он перелез через через забор, после чего и был задержан. В дом, где королева уже второй год подряд отмечала рождество, злоумышленник попасть не смог.

В социальных сетях юноша заявил, что планировал убийство как месть за Амритсарскую бойню 1919 года – тогда колонизаторы из Великобритании расстреляли мирных демонстрантов в индийском городе.

— Это месть тем, кто погиб в Амритсарской бойне в 1919 году. Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы. Я индийский сикх и ситх. Меня звали Джасвант Сингх Чайл, теперь я Дарт Джонс, — передает его слова The Guardian.

Сейчас преступник содержится в психиатрической клинике.

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