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Набиуллина заявила о преодолении пика роста цен на недвижимость в России

Евгений Белоусов

Экономика
Набиуллина заявила о преодолении пика роста цен на недвижимость в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пик роста цен на недвижимость пройден. Об этом во вторник, 28 декабря, заявила председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

— Надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного увеличиться, но у нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами, — заявила она.

Набиуллина призвала не поддаваться ажиотажному поведению и не спешить покупать жилье из опасений, что цены продолжат расти. По ее мнению, лучше внимательно оценить ситуацию. Об этом председатель ЦБ рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли (2,1 триллиона рублей) превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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