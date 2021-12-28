Андрей Бочкарев: На решение проблем обманутых дольщиков выделят более 35,7 миллиарда рублей

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На решение проблем обманутых дольщиков Москвы выделят более 35,7 миллиарда рублей за три года. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, необходимо восстановить права более 8,6 тысячи обманутых дольщиков по 27 проблемным объектам столицы.

— Для решения этой проблемы с 2022 по 2024 год будет выделено порядка 35,7 миллиарда рублей, — рассказал Бочкарев.

Заммэра рассказал о существовании разных механизмов восстановления прав обманутых дольщиков. Так, например, существуют комплексы, которые достраиваются за счет городского бюджета. Кроме того, ряд долгостроев достраивается за счет средств инвесторов — либо действующими застройщиками, либо привлеченными инвесторами.

Он подчеркнул, что только за счет городского бюджета на сегодняшний день достраивается 36 жилых домов.

— Только в этом году восстановлены права 3777 человек, а всего с 2011 года — более чем 23 тысяч, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

До этого Бочкарев сообщил, что переселение жителей семи старых домов района Западное Дегунино на севере Москвы продолжается в рамках программы реновации жилищного фонда. Он отметил, что для обеспечения москвичей новой жилплощадью подобрано шесть стартовых площадок. Их общая площадь составляет более 113 тысяч квадратных метров.