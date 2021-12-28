Андрей Бочкарев: На решение проблем обманутых дольщиков выделят более 35,7 миллиарда рублей
На решение проблем обманутых дольщиков Москвы выделят более 35,7 миллиарда рублей за три года. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, необходимо восстановить права более 8,6 тысячи обманутых дольщиков по 27 проблемным объектам столицы.
— Для решения этой проблемы с 2022 по 2024 год будет выделено порядка 35,7 миллиарда рублей, — рассказал Бочкарев.
Заммэра рассказал о существовании разных механизмов восстановления прав обманутых дольщиков. Так, например, существуют комплексы, которые достраиваются за счет городского бюджета. Кроме того, ряд долгостроев достраивается за счет средств инвесторов — либо действующими застройщиками, либо привлеченными инвесторами.
Он подчеркнул, что только за счет городского бюджета на сегодняшний день достраивается 36 жилых домов.
— Только в этом году восстановлены права 3777 человек, а всего с 2011 года — более чем 23 тысяч, — цитирует Бочкарева Интерфакс.
До этого Бочкарев сообщил, что переселение жителей семи старых домов района Западное Дегунино на севере Москвы продолжается в рамках программы реновации жилищного фонда. Он отметил, что для обеспечения москвичей новой жилплощадью подобрано шесть стартовых площадок. Их общая площадь составляет более 113 тысяч квадратных метров.