Врач Соломатина рассказала, для кого смертельна кишечная палочка

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что взрослый здоровый человек способен легко пережить отравление продуктами, содержащими кишечную палочку, однако оно может стать смертельным для детей и стариков.

По словам эксперта, симптомы такого отравления классические: слабость, тошнота, диарея, снижение давления, обезвоживание организма.

Если человек полностью здоров, то он перенесет подобное отравление без последствий. При признаках отравления стоит выпить абсорбенты, вызвать рвоту, обеспечить обильный питьевой режим.

Однако для детей последствия отравления могут быть фатальными.

— Если отравился ребенок, ждать «пройдет — не пройдет» нельзя. Нужна обязательно профессиональная помощь, потому что очень быстро происходит обезвоживание, могут начаться судороги и летальный исход. То же касается беременных и пожилых людей, а также тех, у кого есть хронические заболевания, — подчеркнула Соломатина в комментарии «360».

Ранее Роскачество провело проверку готовых мясных и печеночных паштетов. Почти в 70 процентах продукции выявили нарушения при изготовлении. В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, передает ФАН.

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