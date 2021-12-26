«Может остановиться сердце»»: к каким патологиям приводит алкогольная интоксикация

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Нередко отравление некачественным алкоголем становится причиной развития серьезных заболеваний и даже летальных исходов. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалистов, какие патологии могут возникнуть после алкогольной интоксикации и как их лечить.

По словам врача-нарколога Анатолия Синченко, чаще всего алкогольное отравление вызывает аритмию сердца:

— Это патологическое состояние, которое приводит к нарушению частоты сокращения сердечной мышцы. В особых случаях, если возникло сильное отравление, у человека может остановиться сердце.

Во время интоксикации, помимо повреждений органов сердечно-сосудистой системы, возникают серьезные и необратимые проблемы с мозгом.

— Нарушаются функции центральной нервной системы. Страдают, прежде всего, подкорковые структуры мозга — гиппокамп и ядра гипоталамуса. У отравившегося в течение нескольких недель развивается геморрагический некроз, то есть ткани мозга начинают постепенно отмирать.

В нередких случаях возникает нарушение психики, ухудшается память, внимание, человек неспособен мыслить адекватно и логично. Возникают неврологические симптомы: дрожание пальцев рук, происходит нарушение координации.

Эксперт также уточнил, что при отравлении имеются разные варианты развития событий.

— Вообще различают три формы отравления — это офтальмическая (глазная — прим. «ВМ»), коллаптоидная, коматозная. Все эти варианты могут сочетаться.

При первой симптоматике у человека возникает пелена перед глазами и яркие пятна, снижается острота зрения иногда до полной слепоты. При коллаптоидной форме отравления у больного возникает чувство стеснения в области груди, тахикардия, учащается дыхание, артериальное давление резко падает. Очень часто, по словам врача, прогрессирующее нарушение работы дыхательной системы приводит к смертельному исходу.

Коматозная форма отравления также воздействует на дыхательную деятельность, но она «бьет», прежде всего, по сердцу и приводит к глубокой потере сознания и всех рефлексов. И от таких последствий тоже возможен летальный исход.

Подобные проблемы при отсутствии лечения и оперативной медицинской помощи может стать причиной развития инвалидности или алкогольной энцефалопатии.

При приеме очень больших доз некачественного алкоголя смерть, по словам медика, может наступить в течение 2–3 часов.

— Смертельная доза суррогатом колеблется от 4 до 12 граммов на один килограмм массы тела — это где-то 700 миллилитров водки, — отмечает эксперт.

Первое, что нужно сделать, если вы обнаружили человека в состоянии алкогольной интоксикации, — это вызвать бригаду скорой помощи.

Если человек находится в сознании, то до приезда врачей следует в срочном порядке промыть больному желудок большим количеством воды, что позволит вывести алкоголь, который не успел еще всосаться. Попытаться вызвать рвотный позыв у больного, но аккуратно, чтобы не повредить слизистые рта. Попытайтесь заставить его принять солевое слабительное.

При нарушении дыхания и слабом сердцебиении до приезда врачей следует делать массаж сердца и искусственное дыхание.

— Человек без сознания? Ни в коем случае тогда не делайте промываний, потому что он может захлебнуться. Лучше дождаться профессионалов.

Эксперт порекомендовал уложить пострадавшего на твердую поверхность боковой стороной, а голову опустить, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути. Привести в чувство больного можно с помощью нашатыря.

В заключение Синченко отметил, что помимо перечисленных последствий, в зависимости от степени отравления, у пациента могут наступить следующие осложнения: язва желудка, дыхательная недостаточность, психоз, панкреатит, энцефалопатия, гепатит и иные нарушения работы печени.

В таком случае лечение и риски развития этих осложнений диагностирует лечащий врач, который подбирает нужную терапию.