Кальянную «Заря» на востоке столицы опечатали из-за нарушения мер по COVID-19

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сокольническая площадь, 4А Карта всех событий

Сотрудники Роспотребнадзора по столице опечатали кальянную «Заря» на востоке города из-за несоблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе московского ведомства во вторник, 28 декабря.

Уточняется, что заведение расположилось на Сокольнической площади. В ходе осмотра специалисты обнаружили отсутствие системы обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств и бактерицидного ультрафиолетового облучателя.

Также сотрудники кальянной работали без средств индивидуальной защиты и не производили термометрию посетителей.

— Кальянная «Заря» опечатана в досудебном порядке, материалы дела переданы в Преображенский районный суд Москвы для привлечения к административной ответственности в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток, — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что в отношении владельца заведения составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения».

Также деятельность кальянной противоречила указу мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на курение кальянов в общественных местах в целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения, говорится в сообщении.

21 декабря стало известно, что Никулинский районный суд Москвы закрыл ресторан «Воробьевы горы» на два месяца за нарушение санитарных мер.