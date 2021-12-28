Москву включили в международный доклад Women in GovTech 2021
Заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину включили в международный доклад Women in GovTech 2021, который посвящен развивающим и внедряющим технологии женщинам-управленцам. Всего в перечень попали 78 сотрудниц государственных и научных структур из разных стран мира. Среди них Сингапур, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие.
Отчет представляет собой цикл небольших интервью с каждой представительницей власти. Подготовкой занималось сингапурское издание GovInsider, которое освещает темы инноваций, технологий и цифровизации городского пространства.
Так, Наталья Сергунина работает над внедрением передовых решений в разные отрасли и созданием условий для развития технологического предпринимательства.
— Наш приоритет остается неизменным и не зависит даже от таких факторов, как пандемия коронавируса. Как всегда подчеркивает мэр Москвы Сергей Собянин, цель каждой реализуемой нами программы — дальнейшее повышение качества городской среды и уровня жизни москвичей, — заявила заммэра в докладе.
По ее словам, инновации, использование искусственного интеллекта и многие другие решения позволяют столице показывать перспективы в качестве умного города.
— 2021-й, как и весь период пандемии, еще раз продемонстрировал, что сегодня мы закладываем фундамент развития на годы вперед. Во многом благодаря работе на перспективу в предыдущие годы наш город уверенно справляется с вызовами COVID-19, — подчеркнула Сергунина.
Накануне Наталья Сергунина сообщила, что Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года».