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Москву включили в международный доклад Women in GovTech 2021

Виктория Сикерина

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Москву включили в международный доклад Women in GovTech 2021
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину включили в международный доклад Women in GovTech 2021, который посвящен развивающим и внедряющим технологии женщинам-управленцам. Всего в перечень попали 78 сотрудниц государственных и научных структур из разных стран мира. Среди них Сингапур, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие.

Отчет представляет собой цикл небольших интервью с каждой представительницей власти. Подготовкой занималось сингапурское издание GovInsider, которое освещает темы инноваций, технологий и цифровизации городского пространства.

Так, Наталья Сергунина работает над внедрением передовых решений в разные отрасли и созданием условий для развития технологического предпринимательства.

— Наш приоритет остается неизменным и не зависит даже от таких факторов, как пандемия коронавируса. Как всегда подчеркивает мэр Москвы Сергей Собянин, цель каждой реализуемой нами программы — дальнейшее повышение качества городской среды и уровня жизни москвичей, — заявила заммэра в докладе.

По ее словам, инновации, использование искусственного интеллекта и многие другие решения позволяют столице показывать перспективы в качестве умного города.

— 2021-й, как и весь период пандемии, еще раз продемонстрировал, что сегодня мы закладываем фундамент развития на годы вперед. Во многом благодаря работе на перспективу в предыдущие годы наш город уверенно справляется с вызовами COVID-19, — подчеркнула Сергунина.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года».

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